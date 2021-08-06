隨著疫情警戒降級，許多人又開始通勤生活，雖然需要戴口罩，不過有化妝習慣的人依然會使用底妝，今年夏天迪奧、克蘭詩、肌膚之鑰、COFFRET D'OR、ANNAEVERYDAY推出粉底新品，超強持久力在炎炎夏日依然不易脫妝，同時又能修飾肌膚瑕疵，打造彷彿天生美肌般的底妝效果。

▍1.迪奧超完美水潤光氣墊粉餅

迪奧再度突破底妝極限，推出全新「超完美水潤光氣墊粉餅SPF50PA+++」，承襲經典「三色堇精萃」及「維他命E」保養成分，讓肌膚全天候滋潤保水，使妝容更加服貼，打造宛如第二層肌膚般的水潤舒適。此外，迪奧更以創新成分技術將「獨特光感閃耀科技」與頂級保養成分，調配至最佳平衡，打造一拍水亮的奶油水潤光妝效，維持整天不脫妝，使肌膚時刻綻放絕美潤澤妝感。

迪奧超完美水潤光氣墊粉餅具絕佳保溼效果，使用後呈現美麗的潤澤妝感。（圖／品牌提供）

▍2.克蘭詩24H持久霧光粉底

克蘭詩推出粉底新品「24H持久霧光粉底」，適合講求持久妝效、追求無瑕妝感的人使用，成分含有「天然綠竹粉」，完美隱形遮蓋瑕疵，改善膚色不均，另含有「有機燕麥糖」，肌膚能夠形成一層網狀結構，提高粉底附著力，「有機藜麥萃取」能保持肌膚充分保水，上妝時間久了肌膚依然柔軟、舒適，並添加「植物微針萃取」，能夠鎖住肌膚表面的水份，預防肌膚缺水。質地輕盈水潤，一抹能遮蓋瑕疵、泛紅或胎記，完美與肌膚融為一體。

克蘭詩24H持久霧光粉底能夠打造持久無瑕底妝，推薦搭配克蘭詩24H持久霧光遮瑕乳使用。（圖／品牌提供）

▍3.肌膚之鑰恆潤絲緞光采粉霜

肌膚之鑰全新推出「恆潤絲緞光采粉霜」，質地水潤保溼，妝感遮瑕，同時兼具持久力，上妝數小時候肌膚依然呈現透亮感，不會因為氧化而暗沉。塗抹時可感受到絲緞般滑順水潤的觸感，粉底在臉上具有高級微光，又能有效遮蓋肌膚瑕疵，呈現彷彿天生好膚質的底妝。

肌膚之鑰恆潤絲緞光采粉霜質地滑順水潤，妝感十分貼膚。（圖／品牌提供）

保養與彩妝融合的絕佳配方，利用絲緞防禦複合油與微晶膠質乳化技術，頂級乳霜般的滑順質地完美與肌膚貼合，同時透過光線折射來強化肌膚光采，同時修飾皮膚瑕疵，妝容如鑽石閃耀般的絲緞光澤全天候耀眼，粉底持久完美無瑕。

▍4.COFFRET D'OR燦夏UV粉凝霜

今年夏天COFFRET D'OR推出了限定3色的「燦夏UV粉凝霜」，特別是和台灣炎熱的夏季使用，在高溫下依然不脫妝，而且兼具防曬、防水功能，無需妝前打底即可使用，COFFRET D'OR的美肌薄膜技術，有著優異抗汗水、耐油性，服貼肌膚不輕易脫妝，就算夏日環境再嚴苛，面對夏季口罩底妝也能持久妝效，如同為肌膚設下美肌結界，減少脫妝悶熱感危機。

COFFRET D'OR燦夏UV粉凝霜限定3色，由上而下分別是#01、#02、#03。（圖／品牌提供）

▍5.ANNAEVERYDAY恆久無暇仙光耀顏氣墊粉餅

ANNAEVERYDAY「恆久無暇仙光耀顏氣墊」同時具有美白、抗皺、抗UV的功能，防曬係數為SPF50+/PA+++，並使用奈米級粉體研磨技術，將皮脂調理粉末經過奈米級粉體研磨技術處理後，添加進氣墊中，使粉底能夠緊密貼合肌膚紋理，達到控油持妝效果，呈現偽素顏Soft-Focus效果的自然透光妝效。

ANNAEVERYDAY恆久無暇仙光耀顏氣墊粉餅。（圖／品牌提供）

色號共分為21號白皙光感，與23號自然光感兩色，整體妝感屬於光感遮瑕的奶油肌效果，輕拍上妝後輕薄帶有水嫩光澤感，疊擦幾層也不顯厚重，同時帶有遮瑕度的底妝效果，不論是毛孔、紅血絲，或是膚色不均都可以輕鬆遮蓋不卡粉，並同時添加珍貴植物精萃養護肌膚：白池花籽油、積雪草、洋甘菊、知母根、馬齒莧、尿囊素，和庫拉索蘆薈，就是要讓每一位使用的消費者，不只上妝打造自然好氣色，還能同時養顏，即時敏感肌或孕媽咪也能安心使用，讓每位女孩都能打造自帶仙女柔焦濾鏡般的奶油肌妝效。