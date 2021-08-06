【健康糾察隊】怕染疫宅家追劇小心用眼過度 營養師授「遠離惡視力」撇步

疫情嚴峻，大家宅在家上班、追劇，長時間使用3C產品很容易造成用眼過度，對此營養師高敏敏在《中時新聞網》健康糾察隊節目表示，有些食物會讓體內壞的膽固醇LDL上升，引發血管眼睛的發炎疾病，應避免攝取，另外對於市面上養護眼睛的葉黃素、蝦紅素等保健食品提出服用建議。

葉黃素主要是幫助我們保護黃斑部，以及阻擋及過濾藍光對我們的傷害（圖／攝影/邱子軒）

許多人都知道吃保健食品來保養眼睛，但卻忘了飲食方面的控制。營養師高敏敏表示，在保護眼睛之前，有些地雷食物是要避免的，像是內含反式脂肪的食品，例如，奶茶裡面的奶精、氫化過後的烤酥油、糕餅類的烤皮啊或派皮，都容易造成體內膽固醇(LDL)上升，進而引發血管及眼睛的發炎疾病，也容易增加黃斑部病變的風險。

含有反式脂肪的糕餅類為保護眼睛地雷食物（圖／Pixabay）

營養素種類繁多，大家好奇哪些營養素可以保護眼睛，高敏敏透露，常見的就是一些抗氧化的物質，像是維他命A、C、E，以及常聽到的葉黃素、玉米黃素和蝦紅素，另外，還有一些可以抗發炎的油脂，像是OMEGA 3的脂肪酸…等，都能夠有效的保護眼睛。

大家最常聽到的就是葉黃素及蝦紅素，而高敏敏也表示，兩者的功效不太一樣，葉黃素主要是幫助我們保護黃斑部，以及阻擋及過濾藍光對我們的傷害。而蝦紅素則是負責滋潤我們的眼睛。另外，也有研究發現１天只要６毫克的葉黃素就能保護眼睛，除了補充品外，菠菜、花椰菜…等蔬菜都富含葉黃素，最後營養師也提醒大家，很多的營養素都是要互相去相輔相成才能達到最好的功效。

（攝影/邱子軒 剪輯/吳怡屏 ）