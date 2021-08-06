徐凱希（左起）、曾國城、徐乃麟以及張文綺主持的《天才衝衝衝》全新升級。（華視提供）

華視《天才衝衝衝》本周六（8／7）晚10點播出父親節特企，邀屈中恆、潘若迪、王建復、 J R、哈孝遠、高山峰、吳東諺、吳俊諺等眾多帥爸歡度父親節。屈中恆分享說：「原本女兒們都住校，見面的機會只有在周末，但周末我常常去演舞台劇，所以碰面的機會很少，尤其是跟四個女兒團聚的機會更少，因為疫情的關係，難得全家人都在家。」

屈中恆雖然父親節當天有工作，但他說應該會提前慶祝，全家好好地吃頓飯。但他說：「今年比較特別的是有場聯名公益禮盒的活動，會將所得的10％捐贈給社團法人中華長照協會，希望在父親節這個溫馨的日子能讓長者也有溫暖的感受。」

另外，吳俊諺也分享：「因為平常在家時間少，讓我在家裡角色稍微淡一點，想說父親節當天，煮一桌菜給家人吃，也當作刷一下存在感。」「因為我家是兩個男生，小男孩表達上可能沒有女生那樣熱情或是會撒嬌，但父親節時，學校教他們做勞作用石頭拚成全家4個人的樣子當做卡片送給我，看到也覺得很窩心感動。」

在節目中《聯想TEMPO》單元時，潘若迪當排頭，沒想到講提示時整個落拍跟不上節奏，後面的隊友也紛紛掉棒難接話，讓猜題的凱希傻眼：「這種廢棒連連的情況，我很難猜答案耶！」一旁的吳俊彥也大嘆：「這組合默契很糟唷！」讓徐乃麟氣得叫潘若迪不如就先「身先士卒」別講話了。

好在凱希冷靜推敲後還是先馳得分，沒想到後來的《限字級接龍》環節中，凱希坐潘若迪的下家，凱希絞盡腦汁說提示，救了潘老師好幾回，但潘老師卻長時間頭腦當機，讓凱希感到心累，忍不住感嘆這集的剋星真的是潘若迪老師。