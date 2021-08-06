AI智慧園區公園重新規畫、改造，增加不少孩童玩樂的遊具。（莊旻靜攝）

AI智慧園區公園重新規畫、改造，增加不少孩童玩樂的遊具。（莊旻靜攝）

AI智慧園區公園在重新規畫後，即將於7日對外開放，總面積達2公頃，並設置7大種類遊具設施，還有提供滑步車、滑板挑戰的地形，尚未開放時已吸引不少親子前往，新竹縣長楊文科表示，因收到許多家長建議，期盼設置更多特色公園，因此也期望未來在開放後，親子遵守防疫措施，前往公園遊樂。

AI智慧園區公園前身為公15綠能公園，楊文科表示，為了提供給孩子更多、更好的遊戲空間，該公園與AI智慧園區一同規畫，在歷經2年的時間，透過環評、都市計畫變更及施工，改造原有的綠能公園，成為竹北市第1座共融式公園。

主導公園改造的產業發展處指出，該公園規畫空間適合學齡前兒童到樂齡長輩，並通過CNS12642公共兒童遊戲場設備認證，園區內遊具包含利用地形高低差設計的滑梯遊戲區，具有2座2米長的溜滑梯，還有攀爬、小型躲避遊戲空間。另外還有滑步車練習場，也是新竹縣首座為學齡前與兒童設計的Pushbike練習場。

此外還有「滑索遊戲場」，規畫單點式及座椅式的冒險性滑索遊具，讓孩子在繩索由上滑到下十分刺激。此公園今年初邀請新竹縣友善兒童促進會、還我特色公園行動聯盟測試，也獲得正面好評。

隨著疫情警戒降級，楊文科也表示，目前由新竹縣政府及各鄉鎮市公所管轄的公園，也均開放，並會不定時的全面大消毒，竹北地區的籃球框也重新安裝，預計下周會開放使用，楊文科也提醒，民眾前往公園運動時，務必遵守防疫規定，保護自己也保護他人。