陳其邁入主高雄市府將滿周年，《美麗島電子報》最新民調顯示，陳其邁的施政滿意度達7成9；防疫工作滿意度達到8成7。對於陳其邁是否有機會選總統，《美麗島電子報》董事長吳子嘉直言，這要看2024是藍綠誰當選，如果是新北市長侯友宜，那陳其邁2028就很可能選，反之，若是民進黨當選，陳其邁就可能入閣，要等很長一段時間。

《美麗島電子報》董事長吳子嘉。(圖/本報資料照)

《美麗島電子報》最新民調顯示，陳其邁的滿意度為79.9％，較去年底增加17.9個百分點；不滿意度為13.8％，較去年底減少16個百分點。

有網友提問，「陳其邁當市長做得不錯，未來有沒有可能選總統？」吳子嘉4日在YouTube直播節目「董事長開講」表示，陳其邁現在是第一任，如果2024是新北市長侯友宜當選總統，那陳其邁第二任2026高雄任滿，到2028年陳其邁就有可能挑戰侯友宜了，因為當時民進黨的民心全部運釀了，他認為，陳其邁的未來發展，是越來越看好的。

網友也問吳子嘉，「如果陳其邁想選總統，真要等到2任市長結束才能選嗎？」吳子嘉說，陳其邁必須要做滿2任，2020這一任市長任期，到2022要選連任，他在高雄要打穩基礎，一定要到2026，他如果真的有想更上一層，那最快時間點會在2028。但反過來說，民進黨在2024當選，陳其邁就可能入閣，他就必須等很長一段時間。

吳子嘉也坦言，在民進黨內有個說法是，過去像是副總統賴清德、前高雄市長陳菊、韓國瑜都沒做滿任期，若做一半跑去接其他職務或選總統，都沒有好下場。但他坦言，陳其邁是個特例，尤其現在的民調是他最高點，接近9成實在太高了，顯然大家對他期待非常高。