美股隔夜齊漲；然內地主要指數下跌，港股以接近平盤收市。

周五香港恆生指數收跌25.29點或0.10%，為26179.40點。國企股(H股)收跌22.88點或0.25%，為9273.55點。

騰訊漲3.3%，報453.6港元。高盛發表報告，將騰訊列入「確信買入」名單，重申買進評級，但目標價降至759港元。

舜宇光學跌4.7%，報237港元。周三蘋概股題材的大漲已全數吐回。

快手大跌4.7%，報84.9港元。中國官媒經濟日報最新批評，視頻公司亂象，充斥有害內容，影片低俗，平台有責任，應回歸到正確的價值取向。另外快手上市六個月後，限售禁令即將解除，股價周四日大跌15%。創辦人宿華和程一笑表態，將不會減持。快手股價已遠低於115港元發行價，並較歷史高價下跌80%。

中芯國際漲0.89%，報28.15港元。中芯周四晚間發布財報，第二季營收創紀錄，毛利率提升到30.1%。