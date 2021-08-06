摩根士丹利出具研究報告指出，考量近來Delta變種病毒引發新一波疫情的影響，該銀行調降中國第三季和全年國內生產毛額（GDP）成長預測，並預期中國在未來幾個月將再度調降存款準備金率50個基點，並將加速基礎建設投資。

摩根士丹利將中國今年GDP年增率預測調降50基點，為8.2%。考量旅遊、餐飲和娛樂等服務的消費力道減弱，將該國第三季GDP成長預測降至5.1%、兩年平均成長率預估為5.0%。

但隨著政府擴大財政支持和基建投資，以及國內疫情回穩，消費力可望溫和反彈，摩根士丹利預期中國第四季GDP兩年平均成長率將回升至5.5%、年增率預估為4.5%。

摩根士丹利表示，目前中國11個省份疫情的中高風險地區共有144個，超出去年冬季逾6個省份、中高風險地區為72個。

雖然目前病例數仍相對較少，但Delta變種病毒的傳播力更強，此外，中國追求清零的策略，顯示經濟衝擊將無可避免。

中國國家衛健委周五公布，8月5日新冠病毒新增確診病例124例，其中本土病例達80例，創下逾半年來新高。

根據官方公布的數據，今年第二季中國GDP年增7.9%，不如路透調查之預測中值8.1%。此外，第二季GDP季增率為1.3%，兩年平均成長率為5.5%，上半年GDP年增12.7%。