今天是NBA自由市場開市第四天，大部份的重量級球員都已經找到下季去處，不過自由市場中仍有幾位重點球員，其中包括伊戈達拉(Andre Iguodala)，消息指出他可能在湖人、籃網、勇士中選擇一隊加盟，另外原本在勇士的烏布雷(Kelly Oubre Jr.)則確定離開球隊。

據《Yahoo Sports》記者海恩斯(Chris Haynes)報導，烏布雷已和黃蜂達成協議，雙方將簽下一份多年合約。另外根據知名記者查拉尼亞(Shams Charania)指出，烏布雷將與黃蜂簽下一筆2年超過2600萬美元的合約，價值可不低，而這也是勇士目前少見的人事異動。

Free agent Kelly Oubre Jr. has agreed to a two-year $26M-plus deal with the Charlotte Hornets sources tell @TheAthletic @Stadium. — Shams Charania (@ShamsCharania) August 6 2021

上季烏布雷代表勇士出戰55場比賽，其中有50場先發，場均上場30.7分鐘能為球隊貢獻15.4分，而這名在2015年第15順位進入NBA的球員，生涯6年場均得分是11.5分。這表示本季他在勇士獲得不少機會，因為克雷湯普生(Klay Thompson)受傷，他頂替了先發位置。

不過在季中他一度傳出與球隊不合，因為他非常執意要留在先發的位置上，但球隊並不這麼想，畢竟克雷湯普生傷癒回歸後肯定會重返先發，與柯瑞(Stephen Curry)再現「浪花兄弟」組合的威力，當時外界一度傳出有匿名勇士球員對烏布雷不滿，認為他破壞了團隊氣氛。

而在今天確定離開後，這些風波也暫告一段落，相信雙方都是好聚好散，到黃蜂後他有機會達成先發心願，因為黃蜂在前幾天送走主力葛拉漢(Devonte Graham)、蒙克(Malik Monk)、澤勒(Cody Zeller)等人，換來普朗里(Mason Plumlee)、史密斯(Ish Smith)，搭配上最佳新人拉梅洛鮑爾(LaMelo Ball)、海沃德(Gordon Hayward)，陣容還算不差。