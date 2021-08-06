近來經常在綜藝節目《媽媽好神》、《一袋女王》、《11點熱吵店》出現的伊林女模宋依璇，身高180公分的她節目中外型亮眼，但卻笑果十足，不僅有「伊林犀利人妻」的稱號，甚至名製作人沈玉琳都稱她為「女版沈玉琳」；但她坦言， 剛開始從伸展台轉戰綜藝圈備受挫折，節目上別的漂亮女星像「溫柔的長頸鹿」，她卻是爆衝的那一隻，她自嘲，「我之前表現過度誇張，在大家眼中反而像『肖查某』。」

宋依璇雖擁有10多年伸展台走秀經驗，但剛開始跨足綜藝圈時，每次上節目她都緊張到「皮皮剉」，錄影後腋下全濕，她說，「我原本連一個故事都說不好，還直接被製作人嗆『話都不會講，還想轉什麼藝人』。」但這一路走來她不放棄，積極請教前輩、勤做功課，現已能在節目中充分展現自信，也是不少綜藝節目的常客。

對於「伊林犀利人妻」及「女版沈玉琳」的稱號，她說，對她來說都是讚美，為了讓自己在節目中表現更好，她每天大量閱讀時事，以便錄影時能應對各種話題，不過，無論模特兒或藝人，即使準備再充分，總會遇上許多突發狀況要應變，她說，某次上節目遇上生理期沾到裙子，當時真的太糗了，非常尷尬，後來經期前後，除了穿衛生棉以外，她都會穿上月亮褲，做好充足準備。

宋依璇除是專業模特兒及藝人，在家是2個女兒的媽媽，但她笑說，為保持媽媽的形象，盡量不會讓女兒看她的節目。第10屆「伊林璀璨之星」線上報名即將在8月11日截止，她鼓勵有星夢的年輕人勇敢報名，不論是模特兒或是藝人，都能在選秀過程中探尋自我，找到適合的目標。璀璨之星報名網址：https：／／reurl.cc／jqz69D