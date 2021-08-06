隘寮社區長輩一手製作黃荊蚊香，一邊談起自己與黃荊的生活記憶。（林和生攝）

隘寮社區長輩將熟悉的黃荊製成薰香，為社區帶來額外收入。（林和生攝）

屬於傳統農村的內埔鄉隘寮社區，與其他地方一樣，面臨人口老化及外流衝擊，但近年來，靠著老人家再熟悉不過的作物「黃荊」，透過加工製成蚊香、沐浴相關產品，順勢帶動地方生氣，可望有朝一日能藉此喚回地方青年，重新回到過去那熱鬧榮景。

位於185縣道、隘寮溪左岸的隘寮社區，溪畔旁、住家圍籬邊，常可見滿地、俗稱埔姜仔的黃荊。黃荊，在社區長者們眼裡，不僅可以製作掃把、竹簍、搖籃、筷子等生活物品，搖身一變還能作成竹蜻蜓、陀螺等童玩。

至於燃燒後的灰燼，可以拿來製作鹼粽，更重要的是，蚊蟲繁多的夏天，更能用來驅蚊蟲、當成天然蚊香使用。聊起黃荊用途，長輩們話匣子一開，聊得越來越開心。

隘寮社區理事長潘玉燕指出，某天上午，本想讓社區長輩們將過去生活智慧重現，沒想到近30位平均高齡八旬的長輩說出共同記憶，讓一旁年輕志工們聽得津津有味，也開始發想是否能結合社區特色將它商品化。

一做就做出興趣來，社區把手作黃荊薰香拿到市集販售，並運用縣道185、黃荊及隘寮地名等元素，打造「荊隘185」品牌，藉由設計包裝推出禮盒，竟隨即在市場造成轟動。現在一有時間，長輩便在社區活動中心協助加工，做起熟悉的老人工。

潘玉燕表示，隘寮社區推出「黃荊香」禮盒，也將黃荊提煉的純露作成身體乳等系列商品，有了額外收入，社區特別將營業額中5％運用在社會福利等服務工作項目，另外5％則用於社區經營，增加就業機會，希望讓社區能永續發展。