北京當局近期針對互聯網、補教業、叫車平台與外賣，甚至是遊戲業都進行監管行動，這導致有不少大陸科技公司掛牌的港股暴跌，以及追蹤陸股的ETF股價也出現大幅度回調，但隨著大陸官媒喊話、外資仍看好大陸經濟前景，甚至不少散戶認為價值浮現進場接低，據報告顯示，美國散戶7月進場接低，反而投資機構縮手。

據英國金融時報報導，CFRA資料顯示，持有阿里巴巴、騰訊、京東以及美團的美國掛牌ETF，7月初以來吸金超過20億美元(556億元新台幣)。KraneShares滬深中國網路ETF (美股代號：KWEB)的每日散戶投入金額也寫下歷史新高，但今年以來，該檔ETF已經大跌35.86%。

恆生指數整個7月大跌超過2866點、跌幅9.94%，指數一度來到25086.43點，接連失守2萬8、2萬7點關卡。

至於追蹤H股的iShares中國大型股ETF(美股代號：FXI)近日吸金4.67億美元，並指出大陸相關ETF買權，近期買進活動也有回溫的情況。摩根大通警告，這些搶低的散戶必須注意，北京當局可能會繼續以反壟斷行動、不公平競爭、資料監管、青少年保護以及網路安全為由，祭出新一步監管行動，這可能促使投資機構加速撤離，對於這些打賭陸股會反彈的散戶可說是充斥風險。