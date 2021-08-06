台中市農會開賣「Beango產銷履歷豆奶」，主打使用台中在地農友產銷履歷認證且非基因改造大豆，以整顆原豆磨漿製造。（台中市農會提供／王文吉台中傳真）

台灣每年進口800萬公噸大豆，高達96％屬基改豆。台中市農業局推動非基因改造大豆契作計畫，輔導農民於二期作轉作非基改大豆，並由台中市農會研發「Beango產銷履歷豆奶」，採用原豆磨漿製造，提供校園訂購大獲學童好評，暑假期間特別開放網購，2箱即免費宅配到府。

台中市農業局推動非基因改造大豆契作計畫，以契約收購方式，輔導農民於二期作轉作非基改大豆，年產量約105公噸。農業局透過補助種子、農藥及肥料等，降低生產成本，並輔導農民申請產銷履歷驗證，除能活化農地，也解決公糧不再收購再生稻衍生的問題。

台中市農會採用台中在地農友產銷履歷認證且非基因改造大豆，研發「Beango產銷履歷豆奶」，以整顆原豆磨漿製造，無化學添加物及防腐劑，熱量、糖量皆符合校園飲品規範，並透過「國產豆漿進校園」計畫，供應學童飲用，標榜每天1瓶滿足日常蛋白質營養所需。

台中市農會總幹事林育葦表示，台灣每年進口800萬公噸大豆，高達96％屬基因改造，且經長時間運輸存放，新鮮度堪憂；國產大豆皆為非基因改造，種植到採收需經過產銷履歷等農產品驗證單位嚴格把關，生產流程透明，也縮短產地到餐桌的運輸里程。

林育葦表示，「Beango產銷履歷豆奶」原提供校園學童訂購，暑假期間特別開放網購，優惠2箱免費宅配到府，另台中市農會本會及部份農會實體門市皆有販售，