藉酒壯膽，什麼事都敢做？台中市65歲、擔任臨時工的歐姓男子，20年來累計因酒後駕車遭查獲已有21次，誇張的是，他去年酒駕路倒被救護車送醫，途中竟還伸出狼爪、猥褻女救護員，近來也多次酒醉後租車不還、撞傷人，台中地檢署依公共危險、性騷擾等罪嫌起訴歐男，並請求法院加重其刑。

起訴指出，歐姓男子從2001年開始就經常因酒駕遭查獲，剛開始僅被罰款，之後就遭法院依違反公共危險罪判刑，但他仍不怕，光是今年至今，歐男酒駕次數已達11次，其中有7次酒駕分別被判刑6月至10月不等刑期，甚至因此日前入監服刑。

誇張的是，歐男不只酒後駕車，更藉酒壯膽去觸犯各種小最，檢方查出，他去年11月的一個晚上，也是喝酒後駕車，卻不勝酒力而路倒，熱心民眾協助叫救護車將他送醫，未料，歐男藉著酒意，竟在救護車上伸出狼爪，猥褻女救護員臀部，再度吃上官司。

檢方還查出，歐男不只喝酒後失態、猥褻女救護員，更因酒駕撞傷1名彭姓男子，且肇事後即逃逸。此外，歐男去年以每天100元價格租用1台機車，租約到期卻遲未歸還，卻因他酒後鬧事而被查出。

台中檢方統計，歐姓男子20年來總計酒駕遭查獲的次數已有21次，堪稱酒駕慣犯，且他每次服刑出獄後仍持續犯案，嚴重危害其他車輛與行人生命、財產與人身安全，依性騷擾、公共危險罪及侵占等罪起訴他，並請求法院依累犯加重其刑。

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