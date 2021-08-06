黃金博物館舉辦礦山藝術季活動，邀請釘畫藝術家胡達華拍攝主視覺創作故事影片。（黃金博物館提供／葉書宏新北傳真）

83歲胡達華是國內首創的釘畫藝術家，以回收鋁鐵罐的「環保素材」創作出充滿礦山鄉土味的釘畫，適逢黃金博物館舉辦礦山藝術季活動，邀請胡一起拍攝主視覺創作故事影片，體驗不一樣的藝術故事，廢棄回收物同樣可以化腐朽為神奇。

胡達華出生於九份山城，本從事五金貿易，經常看到五金廢料丟棄，覺得十分可惜，儘管他不曾受過專業美術訓練，以「鐵鎚」為畫筆，以廢棄金屬、鋁罐等回收物為原料，再用釘子釘拼於木板上，成為台灣「獨一無二」的釘畫創作藝術家。

值得一提，胡達華擅長藉由釘畫創作表現故鄉的記憶，如廟口市集、賣貨郎、已消失的輕便台車、磅空口、五番坑口、頌德碑及九份國小等，一釘一鎚還原記憶中繽紛美麗的九份。

黃金博物館館長謝文祥表示，2021礦山藝術季主視覺包含水湳洞、金瓜石及九份山城意象，創作故事影片即日起起於黃金博物館官網、臉書及Youtube頻道同步上架。同時，為讓民眾更親近國寶級釘畫大師作品，也舉辦抽獎活動，將隨機抽出10位幸運得獎者可獲得釘畫。

民眾只要於8月6日12時起至8月11日17時止，按讚「新北市立黃金博物館粉絲專頁」，並在活動貼文tag兩位好友、留言「2021礦山藝術季線上／下同步開展！一起收藏山城美麗好景」且公開分享，即有資格參加「2021礦山藝術季｜胡達華釘畫複製畫」抽獎活動。

黃金博物館將透過臉書抽獎工具，由系統隨機抽出10位幸運得獎者，抽獎過程將由螢幕錄影，並於8月12日於臉書、官網等公告。