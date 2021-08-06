111學年度考試簡章今（6）日開始販售，由於今年大學學測有考生帶著寵物「蜜袋鼯」應試，考試過程中，突然跳其他考生身上，造成試場騷動，大考中心因此增列規定，如攜帶動物或昆蟲入場，該科考試扣3級分。

大考中心昨日販售111年度最新簡章，包含高中英聽測驗、學科能力測驗、分科測驗3項考試。配合新課綱上路，明年度開始考試制度也出現調整，包含大學測考試從2天增加為3天，數學科分為數學A、數學B，國文科維持分節施測，選擇題調整為國語文綜合能力測驗。而大學指考即將在明年度改名為「分科測驗」，考試天數從3天改為2天，不考國文、英文、數學乙，考試科目從10科減至7科。

就題型部分，大考中心也做出調整，高中英語聽力測驗從四大題增為五大題，其中「看圖辨義」調整為「圖片聽解」，新增第五大題為「長篇聽解」。大學學測與「分科測驗」則是各考科除原有題型，另有混合題型或非選擇題型，其中混合題型是指同時包含選擇題與非選擇題的題型，以題組形式呈現。

試場規則方面，原答案卡、答案卷皆調整為答題卷，增列答題卷與作答用筆相關說明與規定。

另外，為防止今年學測考生攜帶「蜜袋鼯」應考事件重演，大考中心增列違規處理辦法，包含攜帶動物、昆蟲等，以及考生未於答題卷簽名欄簽名的罰則，今年也明定假設再發生相同違規情況，將以違規論處，以學測為例，將扣該科3級分。