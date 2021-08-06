美國空軍和幾家風險投資公司近日向初創公司赫爾墨斯投資6000萬美元(合台幣約17億元)，投資開發世界首架可重複使用的高超聲速客機。美國軍方名義上是在投資研製新一代公務機，實際上還將該機作為情報、偵察等特殊軍事用途的潛在平，很可能成為「遊戲改變者」。

《環球時報》引述美媒《防務新聞》報導說，美國空軍5日的聲明中宣佈了這一消息，該合同已經在近日授予赫爾墨斯（Hermeus Corporation）初創公司，為期3年，並設定了5個目標。

報導指出，赫爾墨斯公司的任務是要建造3架名為「誇特馬」（Quarterhorse，直譯為1/4英里賽馬）的原型機，測試全尺寸可重複使用的高超聲速推進系統，並向美國空軍提供可用於未來兵棋推演的數據。3年之後，美國空軍將評估該公司的進展，並確定下一步行動。

報導稱，這項投資的目標是研製一種飛行速度超過5倍音速的客機，能夠在90分鐘內從紐約飛往巴黎，這段航程今天大多數商用客機需要飛7個小時。

但是，美國空軍顯然另有打算。報導表示，美國空軍負責總統和行政專機專案的執行官傑森．林賽准將稱，針對美國空軍任務，希望在商用飛機市場中提供可以改裝的飛航平台，例如美國高級領導人的專機，整合情報、監視和偵察能力的機動平台，以及其他軍事任務等。

美國空軍研究實驗室負責人希瑟．普林格爾少將稱，高超音速飛機和推進系統確實可以「改變遊戲規則」，並徹底改變旅行方式，就像上世紀的汽車一樣。

公司赫爾墨斯公司另外也發佈的消息說，Quarterhorse飛機將驗證基於GE J85的渦輪聯合迴圈(TBCC)發動機。在飛行測試結束後，它將成為世界上速度最快的可重複使用飛機，也是第一款使用TBCC發動機的飛機。

據悉，第一架Quarterhorse將是無人駕駛，以消除人類飛行員駕駛試驗機的風險，並使該公司能夠更早進行試飛。