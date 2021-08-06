南投縣副縣長陳正昇（左二），關心星空季活動內涵。（廖志晃攝）

南投縣副縣長陳正昇（左二），參觀星空香水新產品。（廖志晃攝）

南投星空季即將於「英仙座流星雨」進入極大期的七夕情人節前夕，在合歡山國際暗空公園，由《浪漫微光音樂會》及觀星導覽打頭陣；延續到9月的星空季，在清境、大崙山、杉林溪及溪頭，都可觀賞流星雨及銀河。

南投星空季6日由副縣長陳正昇、南投縣觀光產業聯盟盟主魏振宇、清境觀光協會理事長蔣政緯、太極美地發展協會理事長張淑貞、台灣民宿協會理事長彭成裕、清境永續發展協會理事長李從秀、杉林溪生態渡假園區總經理楊瑞濱、丹大布農生態旅遊協會理事長金財富及合歡山暗空公園「Meteor流星香水」、旅行社等業者聯袂揭開序幕。

陳正昇表示，南投連年舉辦「南投星空季」，感謝交通部觀光局補助暗空公園工程及星空季活動經費，還有國家發展委員會也運用地方創生經費，挹注觀星廳舍改善，提升觀星品質。

南投星空季將於8月13、14日在合歡山國際暗空公園，推出《浪漫微光音樂會》及七夕觀星微旅行，免費參加，名額有限，請上「南投好好玩」官網報名。參加趣味闖關還有機會帶回「洪易大師X南投」限定聯名的情人對杯，並有限定Instagram 相片列印機，讓大家將當晚的浪漫畫面永久保存。

另外，14及15日在清境停車場，舉辦「暗空星夜童萌會YOYO家族逗鬧熱」，還有樂團、舞蹈加碼演出12項節目；縣府也結合旅行業者規畫合歡山清境「日月繁星浪漫行」，及溪頭觀星「療癒森林香氛行」的旅遊行程，詳細內容請上「南投星空季」官網瀏覽。

南投星空季可看到Kuroro酷樂樂玩偶身影，民眾更可向參與星空季的旅宿業者，索取 Kuroro X 明信片，並體驗合歡山暗空公園星空香水。

從8月17日到10月18日舉辦IG攝影比賽「口袋裡的星空」，業者打造觀星巴士，讓民眾登山觀星，比賽獎品包括萬元住宿券等好禮。