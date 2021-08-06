合歡山遊樂區雨天現況。（東勢林管處提供／王文吉台中傳真）

9號盧碧颱風雖然已減弱為熱帶性低氣壓，但因其路徑持續往東移動接近台灣，各地風雨將逐漸增強，連日雨彈更讓山區土壤含水量趨於飽和，聯外道路易有落石坍方等情形發生，東勢林區管理處呼籲國人周末假日請勿往山區活動。

中央氣象局5日下午5時30分解除9號盧碧颱風海上颱風警報，並降為熱帶性低氣壓，目前受其外圍環流及西南氣流影響，易有短延時強降雨，周末假期西半部地區有大雨或豪雨等級以上降雨發生的機率。

東勢林區管理處呼籲，連日大雨山區聯外道路易有落石坍方等情形發生，本周末假日請民眾暫勿前往山區，位於山區的民眾請注意自身安全。

為保障遊客安全，避免豪雨造成災害，東勢處轄下國家森林遊樂區與東勢林業文化園區、國家自然步道群如谷關七雄步道、鳶嘴稍來山步道、橫嶺山步道、合歡東峰及合歡尖山步道等計15條步道等，將隨時關注氣象局最新天氣資訊發布相關訊息，最新資訊可至台灣山林悠遊網、林務局官網、東勢林區管理處官網查詢。