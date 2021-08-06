智易(3596)7月營收雙減，展望第三季，智易審慎樂觀看待訂單狀況，法人表示，智易第四季起，舊客戶的新專案與新客戶的產品都將開始出貨，屆時將帶動ASP，預期營收將較第三季成長。

智易7月合併自結營收為30.21億元，月減少5.2%，較去年同期減少5.4%；累計前7月合併自結營收為221.94億元，年增加21.4%。

展望第三季，智易表示，仍審慎樂觀看待第三季訂單狀況，目前大陸及越南工廠營運皆一切正常，越南工廠並未受到新冠疫情的影響，將持續強化供應鏈之管理，密切掌握供料狀況及交期全力滿足客戶訂單需求。

智易第二季營收95.5億元、季減少0.8%，維持高檔顯示其產能仍維持滿載，單季毛利率落在13.1%，較第一季的14.1%持續下降，主因為第二季面臨晶片、記憶體等零組件漲價，而與客戶溝通成本轉嫁約需1~2季時間未能即時反應，單季每股獲利1.85元，季減少16.2%、年增加7.6%

法人表示，對於智易第四季以及2022年營收展望持續樂觀，看好第四季起包括舊客戶的新專案與新客戶的產品，都將開始出貨，屆時將帶動ASP向上，預期智易第四季營收將較第三季成長，展望2022年，也持續看好5G CPE、Wi-Fi 6/6E、固網、車用等產品線都將持續成長，另外，毛利率也將隨零組件緊張緩解而回升。