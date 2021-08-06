欣陸(3703)2021年上半年度合併營收為新台幣119.45億元，年成長33.6%；營業淨利為10.61億元，較去年同期成長36.8%；稅後淨利為8.03億元，較去年同期成長8.2%。上半年度每股盈餘為0.98元。

欣陸投控上半年在營收成長帶動下，上半年度營業淨利年成長36.8%，受轉投資公司今年因疫情延後召開股東常會影響，現金股利收入0.56億元遞延至第三季認列，加上欣陸投控於去年上半年度認列一次性所得稅利益0.71億元，使上半年度稅後淨利僅較去年同期成長8.2%，若排除前述因素，欣陸投控上半年度稅後淨利則呈現顯著成長。

目前欣陸投控營造工程事業的工程存量為670億元，相當於營造工程事業2020年合併營收的4.8倍；不動產開發事業的尚未交屋之已售房地銷售合約總價為167億元，相當於不動產開發事業2020年合併營收的2.9倍；環境工程事業的在手合約餘額為398億元，相當於環境工程事業2020年合併營收的12.8倍。