友訊(2332)今(6)日舉行董事會，會中報告第二季財務報表等議案外，為整合集團公司資源與未來發展，董事會通過現任董事長李中旺升任為友訊集團總裁，董事長一職由郭金河出任。

友訊第二季營業收入為33.69億元，較去年同期成長5.5%；上半年累計營收為72.67億元，年成長5.9%。上半年本業獲利為3213萬元。但因業外損失影響，上半年累計為稅後淨損1.58億元，每股虧損為0.24元。

友訊自去年經營團隊重組後，透過調整內部組織、重新制定產品及市場策略，漸具成效。日前，友訊發表一系列AI智慧無線網路新產品，強調高品質、可信賴、更安全的台灣設計製造理念。而推出的EAGLE PRO AI系列產品，從設計到生產製造端，包括關鍵零組件等，充分整合上下游供應鏈外並展現「台灣網通國家隊」實力，友訊也看好，隨著營運策略調整與推出新產品，將有助於下半年營運表現。

此外，為落實「台灣網通國家隊」友訊將擴大集團佈局，需要借重李中旺在網通領域的經驗與人脈，因此在董事會中通過李中旺升任集團總裁，肩負帶領友訊往下一階段邁進的艱鉅任務。

新任董事長郭金河現任永洋科技董事長、易通展科技執行長兼總經理，在網通領域有豐富經驗。