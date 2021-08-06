台股周五開低走低，周線收紅，但跌破月線。本周三大法人資金也呈現回補，多數站在買方，外資本周一反連兩周賣超，轉為買超台股325.01億元，自營商也終止連兩周賣超，本週周買台股43.06億元，僅有投信法人持續調節65.63億元，連續賣超周數來到第8周，三大法人合計本周回補台股302.44億元。

保德信高成長基金經理人葉獻文指出，近期資金持續回流科技股趨勢鮮明，根據統計，本周電子股單日成交比重最高來到64.6%，為4月12日以來的高點，全周平均成交比重也上升至56.1%，相比前一周平均50%明顯增溫；至於之前人氣航運股，本周成交比重一度下滑至17.9%，為5月19日以來最低，本周平均成交比重也同步下降至26.9%，預期在資金健康類股輪轉且重返科技股之下，有助於維持台股多頭行情。

富蘭克林華美高科技基金經理人郭修伸表示，基本面上短線並無太大變化，為近期市場消息較多，影響投資信心，加上加權指數的位置已達一萬七千點，故預期大盤短期仍偏整理格局，所幸電子股拉回整理時，有低接買盤，且傳產航運有買盤遞補支撐，類股良性輪動。至下周15日前，台灣第二季季報將完全公布，留意部分未公布財報不佳個股，可能引起市場震盪；針對目前已公布財報之個股，多半能超出預期且對第三季展望樂觀，惟部分個股漲多有回檔可能應留意；目前看好科技類上游、IC設計、載板類股。

日盛投信上選基金研究團隊分析，從評價面來看，6月底加權股價指數股價淨值比約2.4倍，7月中觸及萬八時達2.5倍，目前則回落至2.2倍，扣除台積電後只有1.6~1.7倍，搭配目前每股盈餘持續上修，現階段台股更具吸引力。從歷史經驗來看，台股第四季跨越至隔年第一季，台股有「高平均報酬率」與「高投資勝率」雙高行情，第四季跨越至隔年第一季平均報酬分別為2.08%及3.02%，投資勝率皆達70%，建議投資人可趁近期指數拉回整理逢低布局台股基金。