廷鑫(2358)調漲產品價格、出貨具規模經濟效益，第二季合併營收新台幣5.79億元，較去年同期成長41.61％，季成長52.45％；歸屬母公司稅後淨利4342.9萬元，年增1754.36％，不僅創下單季歷史新高，單季獲利表現超越去年全年；EPS0.41元。上半年營收9.59億元，年增36.55％，EPS0.41元。目前鋁合金與皮件在手訂單的出貨排程，到年底都是滿載的狀態，預期下半年將維持第二季的好表現。

降低鋁價波動的風險，廷鑫鋁合金業務轉型以工業應用為主，並提高代工比重，訂單穩定且議價能力高，受惠下游需求暢旺，第二季調漲鋁合金產品報價與加工費，以及擴產的規模經濟雙重效益，平均毛利率達17.77％，較去年同期大增7.85個百分點，並創下歷年單季新高，帶動第二季獲利創下單季新高，並超越去年全年表現。

廷鑫表示，國際鋁價持續上漲，公司鋁合金產品報價隨著鋁價調整，且增加代工比重，在產能滿載的情況下，下半年營收維持在高檔，且毛利率還有上調空間，獲利成長幅度可望超越營收增幅。此外，高附加價值的鋁合金盤元將於第三季開始生產，產量逐季提高，鋁合金業務產品組合持續優化，將是廷鑫未來營收與獲利進一步跳升的動力。

皮件因應匯率調整報價，且產能持續滿載，皮件業務已在第二季末開始貢獻獲利。美國經濟解封的需求強勁，皮件訂單亦是至年底都是滿載，今年的營收與獲利貢獻都將大幅成長。