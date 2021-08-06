東台(4526)公布第2季財報，單季營收約29億元，季增58％，每股盈餘0.42元，累計上半年營收47.3億元，年增21％，稅後淨利0.3億元，每股盈餘0.12元，相較去年同期轉虧為盈。

東台指出，上半年營運改善主要來自於工具機產品在市場的表現以及因5G產業的帶動下，PCB鑽孔機產品成長近30％，同時，近年執行產品線重整計畫發酵，高附加價值與具智慧製造功能產品銷量訂單增加，帶動毛利提升。

此外，受疫情影響取消實體展覽，轉以線上數位行銷方式，因而大幅下降銷售費用，讓費用部分控制得宜。

接單部分，上半年接單已較去年同期成長5成，而電動車設備相關的比例也佔接單的10％，集團整體的在手訂單40億元。展望下半年，除了電動車市場、輪圈及5G等帶動台灣內需市場外，集團銷售通路整合發酵，法國子公司PCI與東台聯手，有機會成功打入歐洲OEM車廠的剎車盤線。