專業藥物傳輸技術開發商瑩碩生技(6677)受台灣本土疫情在第2季爆發影響，以及投入研發費用於技術平台的建立和新產品的開發，上半年營收、獲利皆繳出衰退的成績。上半年合併營收為4.01億元，年減4.9%，歸屬母公司業主淨利為90萬元，年減93.05%，EPS 0.02元，較去年同期的0.29元，大幅減少。

瑩碩總經理顏麟權指出，公司注重研發的公司，為強化改良劑型平台的研發力道與積極推進各項BE，今年上半年的研發費用較去年同期大幅成長二成，雖造成短期財報獲利表現不如預期，但有利厚實公司的長期競爭力，並轉化成亞太區藥證布局的豐碩成果。

在新合作案方面，瑩碩克服疫情逆境與中國大陸雙鶴利民簽署產品合作開發協議，深化與華潤集團的戰略夥伴關係；其次，多項海外授權達到目標或關鍵里程碑，包括向中國大陸藥品監督管理局(NMPA)提出治療成人嚴重憂鬱症的鹽酸米那普侖膠囊藥證申請，是首家遞交該成分藥品申請上市的藥企；授權給中國寧波客戶的精神科藥品完成人體生物相等性試驗(BE)，預計第4季將向NMPA提出藥證申請；此外，授權給韓國客戶的口服降磷藥物也向南韓食品藥物安全部(MFDS)提出藥證申請。在子公司部分，歐帕與泰和碩繼去年轉虧為盈後，今年繼續有好表現，其中泰和碩的上半年獲利已經超過去年全年。

展望未來，顏麟權表示，歐帕與泰和碩會是推升集團多元成長的雙引擎。歐帕藉由瑩碩技術平台的引入建立起特殊劑型生產線，加上與日、韓客戶共同進駐台北港自由貿易區(FTZ)，打造亞太區藥品運轉樞紐地位，並積極朝委託研究開發暨生產服務(CDMO)轉型，中長期成長性樂觀。泰和碩下半年預計會有3個產品陸續上市，包括兩個中樞神經注射劑及COVID-19快篩檢測試劑，營運規模將持續擴大。至於瑩碩本身則仍有多項合作案持續洽談，加上各項BE的推進以及亞太區藥證布局邁向收割，下半年集團營運可望倒吃甘蔗。