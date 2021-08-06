「第30屆華鼎獎中國電影滿意度調查」盛典原定8日晚間在澳門美獅美高梅酒店舉行，但受到新冠肺炎疫情影響，提前至今（6日）以無嘉賓、無觀眾、無媒體的形式線上公布得獎名單，《八佰》作為去年大陸電影院重啟後上映的首部鉅作，被視為大陸電影市場的救市之作，獲頒最佳影片，劉德華在《拆彈專家2》中完美演繹因遭受不公待遇而誤入歧途的拆彈專家潘乘風封帝，鞏俐也在《奪冠》中惟妙惟肖地扮演郎平，一舉奪下影后。

最佳導演由藏族導演萬瑪才旦憑藉《氣球》摘得，高亞麟在《送你一朵小紅花》中飾演男主角易烊千璽的父親，他把得知兒子身患絕症後的痛苦和隱忍刻畫得入木三分，最佳男配角獎實至名歸，最佳女配角則頒給在《我的姐姐》中飾演女主角張子楓姑媽的朱媛媛，2位都是實力派老將。而新一代「謀女郎」劉浩存在《送你一朵小紅花》中表現出色，擊敗了竇靖童、許光漢等強勁競爭對手，成功拿下最佳新銳演員。票房54億人民幣（約232億台幣）的《你好，李煥英》則是電影滿意度調查第1名。