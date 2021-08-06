台灣民眾黨立法委員高虹安6日協同達永真善美文教基金會，捐贈1萬2000支1 c.c.注射針筒予新竹市衛生局，由衛生局長楊清媚代表受贈。高虹安同時針對近來台積電、鴻海以及慈濟購買1500萬劑疫苗議題，認為應保留竹科園區從業人員施打權力，呼籲政府不要忽略產業界的聲音，做護國群山最堅強的後盾。

目前台灣已經約有35％的疫苗覆蓋率，離70％群體免疫還有很大的距離，高虹安6日送上1萬2000支1 c.c.注射針筒給新竹市衛生局，希望透過民間的力量，讓這些1 c.c.針筒能在疫苗不足的情況下，加速提高台灣疫苗覆蓋率。

出身科技人的高虹安提到，新竹科學園區是台灣經濟的命脈，很多科學園區老闆也跟她表達園區從業人員疫苗施打率不足的隱憂，萬一不幸竹科疫情升溫，影響的不只是個別公司，可能整個產業鏈都會被波及，而園區從業人員主要是30歲左右的青壯年人口，是家裡的經濟支柱，卻是疫苗覆蓋率較低的年齡層，呼籲政府不要忽略產業界的聲音，做護國群山最堅強的後盾。

高虹安表示，外界有很多聲音認為既然台積電、鴻海買疫苗，是否可留下部分給員工施打，但後來跟中央疫情流行指揮中心協調，最後決定是全數捐出給CDC。不過高虹安也指出，她很贊同1500萬劑BNT疫苗中，300萬劑要留給12到18歲的青少年施打，但剩下的1200萬劑要怎麼用？業者有很多不同聲音。

有業者反應為什麼科技業自購的疫苗不能自己打？高虹安也表示，台灣經濟依賴園區，在國家安全、美中台關係，半導體產業扮演重要角色，希望政府考慮1200萬劑疫苗能撥部分給科學園區，事實上園區人數也不多，若能讓他們都施打疫苗，一定可以保障經濟跟國家安全。

目前園區從業人員年紀大多數在20到40歲之間，等待疫苗是遙遙無期，高虹安表示，科技業廠商有很多與國外交流的場合，她就接到民眾陳情表示，年底有展覽需要出國，擔心施打高端國產疫苗，將大幅提高出國成本，高薪工程人員時間寶貴，若出國之後還需要隔離檢疫，難以跟其他同業對手競爭，對於國際交流的半導體產業將有不好的影響。