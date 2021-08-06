台北和高雄近日因「X men」群聚感染源引發隔空口水戰，台北市長柯文哲6日再度反嗆陳其邁，防疫當然要互相合作，但不是互相抹黑、卸責，而高雄6日並無新增本土確診個案，但高市府仍開防疫記者會，向各界再度解釋「X men」群聚感染源的來龍去脈。

高市府衛生局表示，目前全案共匡列居家隔離與自主健康管理對象共400多人，並沒有發生新的確診個案，該案的5位確診者並不是在同一個時間發生，可以往前追溯到指標個案7月1日到4日曾在台北聚會，後續在7月13日到16日傳染給2個個案，2個案再分別於7月21日、26日延續到整個事件，高雄目前造成5例確診。

衛生局指出，在發病時序追朔上，總共在2個傳染週期的時間裡，釐清感染源的相關來龍去脈，從指標個案發現，他的PCR陰性，但IGG、NTN、NTS都呈現陽性，所以推估被感染的時間點在7月上旬，也確實在疫調發現他曾在7月1日到4日從左營搭高鐵到台北。

衛生局說明，指標個案抵達台北後，入住台北某飯店與不特定接觸者聚會，並且曾聯繫台北地區的A友人，根據疫調所得資訊於7月30日清楚告訴疾管署指標個案有台北某飯店的活動史，並在後續的疫調查出飯店房號並同步告訴CDC，也將資訊轉給台北，隨後也找到指標個案新北市B友人確診，印證高雄溯源疫調有存在價值。