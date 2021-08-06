國產高端疫苗最近引起許多爭議，根據最新疫苗施打登記結果，有99萬8348人有意願接種高端疫苗。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（6）日在記者會空檔提問「這邊有沒有人登記打高端的？」見全場沒人願意回答，最後只好自己尷尬圓場，表示不應該問。

高端疫苗通過EUA及其保護效力備受外界質疑，不過陳時中今在記者會上指出，目前預計在第五輪打完莫德納疫苗後，於第六輪開打高端疫苗。陳時中趁著等待記者發問空檔，隨口問說「我們這邊有沒有人登記打高端的？」但發問完後5秒全場都無人回應，陳也只好尷尬地笑著圓場，表示「不好意思，這是個人秘密我不該問，我只是有點好奇想問一下而已」。

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指揮中心今公布最新疫苗意願登記結果，截至6日下午1點，全國意願登記完成總人數為1200萬6815人，有意願登記高端疫苗者總計99萬8348人，單勾高端者為17萬4431人。第五輪疫苗從8/5上午10時至8/7中午12時止，開放民眾預約接種，並自8/11起開打。

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