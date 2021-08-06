近期對世界第二大航商地中海（MSC）而言是多事之秋，先是被旗下客戶控訴一再違法航運法規，涉嫌與中遠海控聯手操縱市場，當局已對此展開調查。沒想到，地中海又被列入不當收取附加費的調查名單，需要主動提交相關資料接受調查，若有不合規定的行為將會受到懲處。

為了降低當地出口商的運輸成本，美國將針對航運商是否收取不當的附加費進行調查，聯邦海事委員會（FMC）要求8家航運商提供相關資料，包括達飛（CMA CGM）、赫伯羅德（Hapag-Lloyd）、韓國HMM、美國Matson、地中海航運（MSC）、香港東方海外（OOCL）、韓國SM Line和以星航運（ZIM）等都入列，若被查出有違反規定或合約的行為將會受到懲處。

此前，全球第二大的地中海航運才剛被美國家具製造商MCS Industries投訴，指控他們惡意超收費用違法規定，並與中遠海控透過不公正的手段剝削客戶，聯手操縱市場，要求賠償60萬美元。

如今地中海又被列入FMC的附加費調查名單，無疑是雪上加霜。針對家具商的指控，地中海執行長Richard Master喊冤，「在此之前，我們並沒有收到來自MCS的投訴，對於他們的指控感到震驚，而且沒有相關證據能夠證明這些事情。」

地中海也在聲明中駁斥指控，「我們與中遠海控並不在同一個海運聯盟，因此在世界的任何地方都不可能存在合作關係，譴責毫無根據的說法，我們會注意這些指控是否構成誹謗。」

家具商MCS的律師Matthew Reynolds則說：「我們認為他們違反聯邦航運法，事實上，從國會、監管機構的行動，加上託運人的投訴，我們認為航運市場確實出現壟斷行為，這也是大家非常關注的事情。」