中央流行疫情指揮中心原拍板65歲以上長者打第2劑一定要線上預約，招致民怨，6日終鬆口採雙軌制，由指揮中心提供名冊，地方政府代為上系統預約、安排接種。7月31日喊出雙軌制的基隆市林右昌今表示，感謝中央聽取他的建言，針對65歲以上市民採取預約登記與造冊集中施打的「雙軌制」。

林右昌指出，基隆市自6月底首度零確診以來，41天內共有32天加零，雖國內疫情趨緩，但希望大家心情可以放輕鬆，防疫不能放鬆。

對於今日CDC決定將二級警戒延長至8月23日，且公布第二劑疫苗施打原則，林右昌表示，很感謝中央聽進去他的建言，針對65歲以上市民採取「雙軌制」，除預約登記，也會造冊集中施打，讓地方執行疫苗施打時更加順暢，很多長輩也不用再擔心。

另外，CDC也宣布只要依照中央規定的相關防疫指引，可開放游泳池，林市長也表示，將考慮先讓選手恢復訓練，若疫情持續且穩定趨緩，下周也會思考在遵守防疫指引下，進一步開放籃球場及社區內的兒童遊戲場。