財政部今日再度宣布，如果受到新冠肺炎疫情影響嚴重的企業，今年9月再度可以有條件免辦理營所稅暫繳。

根據財政部的規範，主要有4項條件只要符合一項，就可以免辦理營所稅暫繳，甚至有些企業不用自己申請，國稅局自動幫忙辦理，簡化企業的申請流程、避免群聚。

第一個條件，如果企業今年因為疫情因素，經中央目的事業主管機關依據紓困條例，予以提供紓困、補貼、補償和振興相關措施者。

第二個條件是，因為疫情因素導致業績驟減，例如2020年1月起任連續2個月的月平均營業額或任1個月的營業額較2019年12月以前6個月或2018年以後的任1年同期平均營業額減少達15％。已經考量到去年新冠肺炎疫情爆發，以及本土疫情對企業影響的狀況，財政部採取最寬鬆方式。

第三個條件是，如果去年已經申請免辦理營所稅暫繳，今年自動適用。

第四個條件是，曾經辦理過延分期的企業、或者辦理營業稅溢付退還的企業，國稅局也可以自動協助企業免辦理暫繳。

根據財政部統計，去年首次免辦理營所稅暫繳，共計有4萬5828家企業、稅額有848.6億元。

財政部預估，因為營所稅暫繳大部分都是採前一年結算的應納稅額的一半來辦理暫繳，而2020年企業的營業所得就已經受到新冠肺炎疫情影響，所以預期今年免辦理營所稅暫繳金額應該不會超過去年的程度。

至於今年再度免辦理營所稅暫繳，是否會使營所稅再度短收（稅收低於預算數）財政部資料顯示，直到上半年營所稅占累計分配預算數良好。財政部仍認為今年營所稅應該不會短收。