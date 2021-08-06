陽明海運現金增資股上市後，股價直直落，元大金控今(6日)表示，元大證券包銷陽明海運現金增資認購的股票部位已經全數出脫，相關損益也已認列，元大證券7月稅後純益降至13.07億元。

元大金公告7月自結獲利，稅後盈餘27.21億元，累計前7月稅後盈餘223.81億元，每股稅後盈餘(EPS)為1.84元。

元大金公告特別指出，「證券子公司7月份餘額包銷陽明海運現金增資認購之股票部位業已全數出售，相關損益已認列於本公司7月份合併稅前淨利及母公司業主稅後淨利。」

從元大金公布的自結數字來看，元大證券7月稅後盈餘13.07億元，1至7月累計稅後盈餘152.01億元，每股盈餘2.54元，如果從元大證上半年的獲利來看，平均每月賺23億元，7月因有將認購陽明現增股全數出脫的認列價值損益，外界推估此次承銷陽明現增案恐使元大證吞下約10億元的虧損。

有關陽明現增案，元大證表示，忠於合約精神，善盡承銷商責任，與其他協辦承銷商共同完成本次增資案，新股已於7月20日上市掛牌。

陽明增資股上市當天股價即收在170.5元，距離現增價182元已下跌11.5元，之後股價一路下滑，今日收在131元。