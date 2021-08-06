受到奧運中華隊優異成績鼓舞，屏東小選手訓練時更來勁。（林和生攝）

趁著疫情微解封之際，已經休館超過2個月的屏東體操館再次亮燈，管制入館人數限制，為彌補這段時間肌力流失與體重增加，小選手們練得更加勤快，體操教練劉安鈞直言，目標正是10月舉辦的全中運，希望為屏東縣多拿幾面獎牌，只能想辦法急起直追。

劉安鈞神情嚴肅地說，體操講求高度技巧與技術，少練一天、體重增加些許，都影響發力角度，「怎麼可能不擔心」。

翻開過去紀錄，體操選手最長連假就是農曆春節連休4天，回到館內第一件事便是測量體重與體脂，增加零點幾公斤都要斤斤計較，哪知道因為疫情攪局，在無法群聚練習的情況下，休息超過2個月，雖然每天透過線上集訓，但效果仍然有限。

劉安鈞指出，少了器材輔助，局部力量使用與全身協調整合都退步很多，光恢復過去肌力就耗時超過1周，連翻滾等動作都從基礎重來，等於是打掉重練概念，估計8月中旬才能漸漸回到疫情前的程度。

面對即將到來的全中運，上屆拿下高中成隊金牌的佳績，有著衛冕壓力，當然想在現有基礎下多搶幾面獎牌，另外更放眼明年2月舉行的亞運培訓隊決選，盼有機會看到屏東選手身影。

不過讓劉安鈞欣慰地是，正如火如荼舉辦的東京奧運，體操項目我國選手站上頂尖舞台，更首次拿下獎牌，這對小選手們來說是很大鼓舞；畢竟過去覺得奧運是遙不可及，但隨著競賽影像傳出，讓她們認為只要加強動作熟練，或許有一天也能站上這舞台，「所有人練習時眼睛都發光」。