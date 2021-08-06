亞東醫院今（6）日宣布施打新冠疫苗人次已超過20萬劑，同時舉辦感恩典禮感謝日本捐贈台灣超過300萬劑疫苗。亞東醫院院長邱冠明說，這是一個值得紀念的日子，並以台灣醫護人員的角度感謝國際友人的捐助，特別是日本在台灣最需要疫苗的時候及時伸出援手。

亞東醫院表示，為了感謝日本友情捐贈台灣三百多萬劑AZ疫苗，特別邀請日本台灣交流協會代表泉裕泰、新北市衛生局長陳潤秋、板橋區長范姜坤火、中和區長賴俊達等一同出席典禮。

日方還特地準備印有象徵日台友情的口罩共襄盛舉，代表台灣和日本永遠相互扶持。昨日才剛施打完AZ疫苗的日本駐台代表泉裕泰在致詞時說，感謝亞東醫院特別舉辦溫馨又別具心裁的日台友情活動，讓他很有感觸。

今日典禮現場也邀請至亞東醫院施打第一劑AZ疫苗的民眾出席，民眾感謝日本友情捐贈，讓她能在預期時間內便施打到疫苗，提升自身保護力。

邱冠明說，因為日本的大力捐贈，讓亞東醫院疫苗接種能夠有今天的成果。陳潤秋也說，感謝日本大力捐贈疫苗，讓新北市這個約占全台六分之一人口的縣市，能夠成為疫苗的受惠者之一，目前新北市的疫苗施打人口已達150萬，劑次人口比也達到38.7％，呼籲目前符合施打資格的民眾踴躍接種，提升社區群體保護力。