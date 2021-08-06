泰國COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診病例連續3天超過2萬人，疫情最為嚴重的曼谷病床一位難求，據統計有近10萬確診者居家隔離，由醫護遠距監看狀況。

泰國今天通報新增2萬1379個案例及191人死亡，雙雙創下疫情爆發以來新高，累積確診病例達到71萬4684 人，其中49萬5904人康復出院、21萬2926人治療中、5854人死亡。

這是泰國連續第3天單日新增確診人數超過2萬人，儘管實施各式封鎖措施，但確診人數仍舊持續飆升，疫情集中在曼谷和周邊地區。

由於確診人數快速增加，醫療體系超載，病床一位難求。根據泰國疫情指揮中心統計，光曼谷就有約10萬確診者在家隔離，這些加入公共衛生部居家隔離計畫的人必須是輕症或無症狀，會有醫護定期透過電話或視訊確認狀況，也會有專人送藥。

曼谷市政府已在曼谷設立64個社區隔離中心，提供近7000張床位，而各社區自己成立的隔離中心大約有100多間。

泰國政府從7月12日開始對曼谷在內等10個府實施嚴格的封鎖措施，包括宵禁、禁止餐廳內用、禁止各大百貨公司和商場營業以及關閉娛樂休閒場所，7月20日再增加3府，隨著疫情往外擴散，8月3日再增加16個府，共29個府實施嚴格封鎖措施。