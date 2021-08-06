陳姓車主質疑，找原廠維修卻沒品質保證，報價收費後，該換的卻沒換，起初還敷衍推託，讓他氣炸。（陳姓車主提供／謝瓊雲彰化傳真）

陳姓車主的愛車進原廠換玻璃，沒想到付費後才得知該更換的玻璃膠條零件竟未更換新品，且大雨後更因膠條貼合不完全，導致前擋滲水雨水流入儀表板。（陳姓車主提供／謝瓊雲彰化傳真）

陳姓車主的愛車進原廠換玻璃，沒想到付費後才得知該更換的玻璃膠條零件竟未更換新品，且大雨後更因膠條貼合不完全，導致前擋滲水雨水流入儀表板。（陳姓車主提供／謝瓊雲彰化傳真）

原本只是因為擋風玻璃出現裂痕換新玻璃，不料原廠竟找外包技師施工，疑似偷工減料未換新膠條導致大雨一來前擋玻璃進水，儀表電路板全遭殃，進廠大修。（陳姓車主提供／謝瓊雲彰化傳真）

原本只是因為擋風玻璃出現裂痕換新玻璃，不料原廠竟找外包技師施工，疑似偷工減料未換新膠條導致大雨一來前擋玻璃進水，儀表電路板全遭殃，進廠大修。（陳姓車主提供／謝瓊雲彰化傳真）

進原廠維修，報價收了費，該換的零件卻沒換；南彰化1名車主因擋風玻璃有裂痕，上個月前往原廠更換，出廠牽車時發現玻璃防水膠條竟仍是舊的，近日連日大雨，更發現玻璃膠條根本黏合不完全，儀表電路板全滲水，得進廠大修，讓他氣炸向本報投訴。

陳姓車主表示，7月20日上午將車開到中部汽車二林服務廠換玻璃，因車子已有十年車齡，他要求一併更換防水膠條，報價6600多元，當天下午付費牽車時，發現玻璃邊緣膠條黏合縫隙有沙土，質疑未更換新品，技師起初否認、意圖隱匿，他隔天專程開去其他服務廠，確定仍是舊膠條後回廠理論，主管才坦承找外包商進場更換但領料卻沒換，表示願意退還膠條費用。

他痛批，車主回原廠保養維修，就是認定有一定品質保證，不料原廠竟找來外包技師施工，且未做好把關，事後敷衍了事，只想當作多收費退款，根本有詐欺嫌疑；他撥打客服投訴，廠長才出面協調，承諾願意全額退費、且全部免費換新品。

由於近日中部地區連日陰雨，雙方尚未約定進廠時間，8月初一場豪大雨，陳男才發現膠條黏合不完全，出現脫落縫隙，導致雨水大量滲入車內儀表板，2日直接由拖吊車送進溪湖廠維修至今，無人說明受損情形，也未告知需多久時間才能完成修復，讓他氣憤又無奈。

面對記者致電詢問，中部汽車溪湖服務廠表示，全案已由客服錄案列管，不方便對外發言多做說明，但承諾會對車主負起善後責任。

一名資深汽車診斷技師表示，對於十年以上汽車更換玻璃，一般都會建議車主一併更換膠條，避免膠條老舊劣化影響縫隙密合度。他強調多數汽車原廠服務廠仍有一定品質保證，此類人為疏失似有詐欺嫌疑，呼籲車主維修後出廠前，可仔細檢查玻璃邊緣縫隙，若卡有沙土應該就不是全新品，可主動拍照蒐證自保。

環海法律事務所律師何翊慈表示，車主跟原廠間成立維修契約，事後卻僅更換玻璃未換膠條，又隱瞞實情，仍向車主收費，在車主多次質疑後才承認；如有故意詐欺犯意，刑事上可能構成《刑法》第339條詐欺取財罪，但仍需由司法審判認定。

何翊慈說，此外，原廠未依契約更換新膠條，屬民法上的債務不履行，車主可依民法向原廠請求損害賠償；加上後續造成車子進水受損，原廠也應就上開損失負損害賠償責任。