中央疫情指揮中心宣布2級防疫警戒延長至8月23日，因花蓮新冠肺炎疫情持續趨緩，縣府宣布即日起再開放海域遊憩活動，其中獨木舟、立式划槳，遊客透過業者預約登記，務必做好實名制、戴口罩、單人單艘等防疫措施，以崇德坂下漁場為例，每2小時以500人為限，1個教練最多帶5名遊客，且每周需自主快篩。

新冠肺炎疫情自7月27日降為二級警戒後，全台各地旅遊景點都有「微解封」，花蓮雖開放海域，除了沙灘車等，其他海上親子活動多半仍維持封閉。中央宣布2級警戒延長，縣府考量業者、部落生計發展，在防疫前提下開放崇德板下海域獨木舟及立式划槳水上活動。

花蓮縣府代理祕書長張逸華今天表示，縣府與獨木舟業者及鄉公所開會討論決議開放，但業者務必遵守防疫規範，根據獨木舟觀光勝地坂下漁場遊客數統計，最高容許量高達每2小時1000人，故將容許量減半，維持同時段500人遊玩，一名教練只能帶領5位遊客，而且業者每週都需要自主進行快篩，游泳池業者須等中央指示再行開放。

此外，花蓮縣衛生局長朱家祥表示，花蓮疫苗接種涵蓋率達36.2％，超過11萬人已施打第1劑AZ或莫德納疫苗，針對第5輪1922平台公費疫苗預約狀況，縣府呼籲縣民「收到簡訊就快預約」，朱說，未來施打疫苗都需要至1922平台進行意願登記，當條件符合就會發送簡訊進行第2階段預約通知，等完成預約後，中央才會將疫苗核撥到花蓮供民眾施打，「花蓮疫苗來源及數量多寡，取決於民眾在平台上的意願登記人數。」