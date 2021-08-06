作為「北方打擊21」（Northern Strike 21）大規模軍演的一部分，美國空軍A-10「疣豬」（Warthog）攻擊機5日已於密西根州演練公路戰備道起降；空軍空戰司令部（ACC）特別指出，這是該軍種有史以來首次「故意」將現代戰機降落在美國本土的民用道路上。

根據空戰司令部聲明稿，共4架A-10參與本次的高速公路起降演習，2架隸屬於空軍現役第355戰機聯隊（355th Fighter Wing）第354戰機中隊（354th Fighter Squadron）、2架來自本地的密西根州空軍國民兵第127聯隊（127th Wing），演訓地點於該州中部阿爾皮納（Alpena）附近的M-32州高速公路上。

除了A-10之外，空軍特戰司令部的2架C-146A「獵狼犬」（Wolfhound）戰術運輸機也參與演習，相關高速公路也因此禁止通行約5小時。第354戰機中隊飛行指揮官雷納（John Renner）上尉指出，這證明A-10單位能在更多位置降落，以補充彈藥、燃料或其他所需物資。

此演習意在驗證美國空軍的「機動戰鬥運用」（Agile Combat Employment ACE）概念，藉由擴展軍機功能、預置備用基地設備、完善空運網路等手段，讓空軍於面對中俄等強大對手時，能迅速擴大前線基地的數量，降低遭敵人遠程火力「一網打盡」的風險。第354戰機中隊長格洛耶克（Gary Glojek）中校強調，該單位已準備好「在全球數千個位置運作並提供攻擊性空中火力」。

公路戰備道起降是空軍單位於高威脅區域運作時常見的訓練，美國空軍A-10單位也經常在前進部署至歐陸時進行此類演習。不過美國空軍強調，這是該軍種首次故意將現代戰機降落在美國本土的民用道路上，或許代表在大國競爭環境下，會有更多空軍單位長期維持相關能力與訓練。