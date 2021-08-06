疫情趨緩，台灣與帛琉之間的旅遊泡泡有望近日恢復，外交部發言人歐江安今天表示，此刻正進行跨部會協商中，將在配合指揮中心相關檢疫指引下，加速推動台帛兩國的觀光旅遊；至於出入國境的檢疫措施，將由指揮中心基於專業判斷，統一對外說明。

歐江安說，有關恢復台帛之間的觀光旅遊，目前雙方相關單位一直維持密切的溝通聯繫，外交部樂觀看待台灣與帛琉深化兩國觀光合作與交流。外交部就本案曾於7月26日邀請觀光局及旅遊業者進行會議，討論相關細節。我方希望在確保台帛兩國人民的健康，且符合兩國相關檢疫規範的前提下，儘快恢復台帛雙方的觀光旅遊。

歐江安指出，帛琉的天然美景向來受到國人的喜愛，帛琉的防疫表現也受到國際肯定，至今仍維持零確診紀錄，帛國疫苗施打率也幾乎達到群體免疫標準。帛琉總統惠恕仁（Surangel Whipps Jr.）最近曾多次表示，在台灣疫情也逐漸獲得良好控制的情況下，盼我國適度放寬赴帛琉旅遊的檢疫規定，以促進台帛觀光以及兩國人民的往來互動。外交部將在配合指揮中心的防疫規範下，審慎且積極推動深化台帛兩國的觀光交流合作。