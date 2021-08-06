前民進黨立委郭正亮。（資料照片）

對於政府堅持發「振興5倍券」而不是發現金，TVBS《新聞大白話》主持人翟翾質疑是不是虐民虐成習慣？前民進黨立委郭正亮指出，「腦袋怎會鈍成這個樣子？」

郭正亮今（6）日在《新聞大白話》節目中指出，「我看是蘇貞昌在堅持」，他有兩大盲點，事實上是兩大錯誤，第一是他只看到振興，沒有看到紓困。歷經這兩個多月三級警戒，很多人活得非常辛苦，現在就是要救急，民眾有很多錢急著要支出，例如開學的學雜費、房租，這絕對不在振興券的項目。

主持人翟翾披露，有認識幼兒園說，今年來報名的人都變少了，有些家長是說在家防疫，但後來了解，有些家長是付不出學費，也沒工作，就先待在家中帶小孩。

郭正亮表示，這些還是可以不去的地方，有些是非支出不可，例如電費，電費不支出就斷電了，還要拿出一千元？有很多人拿不出這一千元，而且要比去年多非常多。去年弱勢及中低收入戶是121萬人，這些人不用拿出1千元，直接給3千元，「我敢說今年絕對接近300萬人！」

另外，郭正亮強調，明明知道去年振興券有6、7成，都流向連鎖店與大賣場，今年還是用這種邏輯，真的是「腦袋怎會鈍成這個樣子？」

郭正亮直言，這是忽視兩種分配，第一是只看到振興沒看到紓困，有些人生活非常困難，社會弱勢者遠超過去年的121萬人；第二就是支出的時候，還是有分配問題，結果都是連鎖店大賣場拿掉了6、7成。

郭正亮進一步分析，去年3倍券的時候根本沒有疫情，那時只是國外旅客不能進來，所以鼓勵大家去國旅，但今年不是如此，今年連國旅都很久沒開，中小服務業也很久沒開，等於是百業蕭條的情況，這不叫振興，要先把大家拉一把，要先紓困。

郭正亮認為，事實上應該要分成兩塊，第一可以規定年所得多少以下的一律發現金，要先救這一群人，這群人一定要比去年多很多。