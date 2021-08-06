周五公布的數據顯示，受到中間產品供應瓶頸的拖累，德國六月工業產出意外再次下跌，顯現該歐洲最大經濟體的經濟復甦正在放緩。

德國聯邦統計局周五指出，在五月工業產出下修為減少0.8%之後，六月工業產出月減1.3%，意外地劣於路透調查的上升0.5%。

數據顯示，機械和汽車等資本財生產的下滑，降幅高達2.9%，是主要指數下跌的主因。消費者產品的產出則持續成長，增加3.4%。

在截至六月的第二季中，工業產出較前一季下跌0.6%，其中汽車產業下滑11.2%最多。經濟部表示，除了木材短缺影響建築業外，下跌主要是由於半導體供應瓶頸造成。

VP銀行經濟學家Thomas Gitzel表示，眾人期待的歐洲半導體產業發展，將會是漫長的過程。

德國經濟研究所Ifo的調查部門主管Klaus Wohlrabe表示，重要的中間產品正在顯現出供應瓶頸。

但是由於高需求和強勁的出口，經濟部以及分析師皆對整體經濟抱持謹慎樂觀態度。