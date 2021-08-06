台驊投控(2636)公布7月營收達33.67億元，再創單月新高，月增6.96％，年增176％；累計前7月營收171億元，年增125％，超越2020年全年營收。
海運業務在供給稀缺及強勁需求帶動下，憑藉良好的供應商關係及先進資訊系統輔助，爭取更多艙位，使得7月營收25.61億元，月增8.6％，年增288％，也再創單月新高。
空運業務因全球航空運力供給持續吃緊，電子產品出貨穩定，加上海轉空貨量增加，空運營收達5.24億元，月增21.32％，年增49％。
鐵路業務受到鄭州洪水影響，營收較上月減少20.39％，為1.29億元，但鐵路業務需求仍然強勁，營收仍較去年同期成長74％。
物流業務因大陸消費需求，帶動內貿倉儲運輸業務持續穩定向上增長，7月營收1.54億元，年增15％。
以地區別來看，隨著供應鏈的移轉，東南亞地區仍為成長最快速區域，前7月東南亞地區營收年增高達228％。
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