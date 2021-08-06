1名女網友日前為了與男友慶祝交往滿1個月，互相約定送對方禮物，男友最後選擇送她衛生棉，不過在網路下單時疑似操作錯誤，竟一次買了336片衛生棉，讓女網友笑說「我可以用1年3個月」、「變成衛生棉富豪了」；其他網友則留言笑說「男友太可愛了」、「真的哭笑不得」，也有人說要注意防潮。

1名女網友在Dcard上發文表示，上個月27日是她與男友交往滿1個月，彼此因此說好互相送對方禮物當作紀念，她列出一長串清單給對方，沒想到對方最後選擇送「衛生棉」，對方解釋是因為她曾嫌過每次都要補貨很麻煩，最後她認為反正是日用品就答應了，給了男友規格後讓對方從網路下單。

女子日前為了與男友慶祝交往滿1個月，互相約定送對方禮物，男友最後選擇送她衛生棉，不過在網路下單時疑似操作錯誤，竟一次買了336片衛生棉。（翻攝自Dcard）

該女網友說，她的男友疑似在購物頁面上誤點了3次，竟1次買了336片衛生棉，讓她傻眼地說「我可以用1年3個月」，男友則無奈地笑說「不用再補貨484（是不是）很令人愉悅」，之後她果真收到一大箱的包裹，笑說自己變成衛生棉富豪了。

其他網友則留言笑說，「哈哈哈你男友太可愛，很實用啊，不用再補貨了」、「我的天，哭笑不得」、「很可愛啊，很難想像自己收到會是什麼樣」、「你實現了衛生棉自由」；也有人說台灣天氣太潮濕，一次訂大量衛生棉很容易發霉，建議她可以丟入乾燥劑避免受潮，也建議原PO若真的數量太多，能選擇捐出去幫助弱勢。