美國體操天后拜爾斯(Simone Biles)結束了東京奧運之旅，她接連退出全部的個人項目，除了最後一場平衡木。心緒不寧的拜爾斯3日晚間仍在平衡木摘得銅牌，這是她本屆奧運唯一參賽的個人項目。這次她接連退賽也讓大家好奇到底怎麼了，最近就傳出她是因為受到心理疾病影響所導致。

而近期據《紐約郵報》報導，拜爾斯在4日接受《今日秀》採訪被問到此次退出多個項目原因，她開口說明真相，她說：「現在回想起來，也許遭納薩(Larry Nassar)性侵確實影響到我。有些因素妳無法理清，但我認為這確實影響到我。我們該保護這些運動員，弄清楚怎麼會發生這種事、是什麼時候發生的。」

"We still have to protect those athletes and figure out why it happened." https://t.co/bQHBOSfWnb — BuzzFeed (@BuzzFeed) August 4 2021

當年震驚全球的性侵事件發生在美國女子體操隊，體操隊隊醫納薩在2018年被爆濫用職權性侵超過156名女孩，而拜爾斯正是受害人之一。納薩在擔任奧運體操隊主要隊醫其間，將選手麻醉後性侵，更被查出此前在一所高中體操社團多次性侵女性，被法院判處包含175年有期徒刑等多項罪刑。

拜爾斯繼續說道：「我覺得自己不再那麼享受，我希望為了自己參加這屆奧運，卻仍感覺為了別人做體操，這件事讓我感到很難過。」從上述言語中透露拜爾斯完全無心參賽，只因為她是奪牌大熱門，才硬著頭皮參加本屆東京奧運，而沒想到性侵風波過了4年仍在她心中揮之不去。

拜爾斯今年24歲，曾在2013到2015年間，連獲三次世界競技體操錦標賽、全美競技體操資格賽女子體操全能金牌，以及三次全美賽自由體操金牌、兩次世錦賽平衡木金牌，她也獲選2015年美國年度最佳女運動員，另外生涯在奧運(包含本屆)拿下4金1銀2銅的成績。