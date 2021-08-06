防疫警戒降級，避暑勝地溪頭微解封，在蓊鬱森林呼吸芬多精，還可增強免疫力，溪頭青年活動中心推出食宿優惠，歡迎遊客五感體驗；進駐溪頭的福華飯店，8月推出「山湖海專案」，可在溪頭、石門及墾丁3選2，體驗不同風情。

溪頭青年活動中心總幹事潘宗志表示，8月開始陸續推出住宿套裝專案「夏個旅行到溪頭」、「避暑微微風」一泊二食、迷你 longstay抗疫專案，鼓勵旅友續住，避免跨區移動等優惠專案，在溪頭感受森林療育的聽覺、觸覺、嗅覺、視覺及味覺等五感體驗。

潘宗志指出，台大林管理處在溪頭做森林療育研究，發現走溪頭步道3小時，7成5民眾可以紓壓；都會區民眾到溪頭住3天2夜，自然殺手細胞（NK）變得比較活躍，可對抗外來的病菌。

溪頭福華飯店公關經理潘姵喻表示，福華集團去年進駐溪頭自然教育園區後，溪頭福華渡假飯店全新整修，客房及餐廳改裝工程陸續完成，將五星級飯店專業旅宿服務標準，帶入森林遊樂區，引領森林度假新風潮，遊客走入山林，不必再將就住宿及飲食品質。

潘姵喻指出，「山湖海專案」讓消費者出遊有多元選擇，滿足不同年齡層的一家人，無論想要走訪溪頭山林祕境、呼吸芬多精；到石門享受靜謐的湖光山色美景，還是想衝境之南，飽覽蔚藍大海，都能各取所需，感到好玩同時增進感情，旅客可在溪頭福華、墾丁福華及石門福華渡假飯店3選2，入住其中2間，享專案優惠價。