小S近日幫東京奧運中華隊選手加油，卻因「國手」兩字觸動大陸網友敏感神經，逼得大陸廠商也急切割，一夜之間痛失4代言，令小S不得不在微博表明「我不是台獨」，盼風波就此平息。不過小S風波也讓她的家人都成為外界關注對象，近日大S婆婆張蘭透過視訊看孫，意外讓大S 5歲的兒子成為大陸網友熱議焦點。

大S婆婆張蘭近日在直播中，透過視訊與人在台灣的孫子通話，影片在陸網引發討論。影片中大S兒子遺傳到爸媽好基因，臉型像爸爸汪小菲又擁有神似媽媽大S的優雅氣質，小小年紀高顏值吸睛，不難看出他未來一定是個養眼大帥哥。

張蘭趁著直播與孫子視訊，大S兒子則是因為玩遊戲被打擾，臉上表情明顯不耐煩。(取自微博)

只是大S兒子接下來的舉動就令眾人有點措手不及。因為年僅5歲的他，沉溺在手機的世界中，忙得連頭都沒時間抬起來看螢幕一眼，讓張蘭開心地說：「正在玩電腦呢！小帥哥玩電腦。」

大S兒子打掉手機的舉動惹來女子驚呼，張蘭立刻把手機鏡頭轉回查看。(取自微博)

就在張蘭還在講話之際，大S兒子突然一個不耐煩，直接伸手打掉一直打擾他玩遊戲的手機，接著只聽到一個女子驚呼的聲音，影片也就此結束。大S兒子舉動果不其然引發了網友議論紛紛，「小孩跟大人說話這副樣子，在我家是要挨打的」、「跟奶奶不親吧」、「孩子不願意面對鏡頭，不願意她炒作怎麼了」、「小孩們都這樣，一陣陣的，他們打遊戲的時候最煩別人打擾自己」。