金曲歌王曹格因為一首〈背叛〉紅遍全亞洲，在帶著兒女參加親子真人秀節目《爸爸去哪兒》後，就減少出現螢光幕前，大多只能從他的臉書和IG獲取近況；今年初曹格行經陽明山發現有流浪犬被撞傷，更在臉書飆罵肇事者，之後還收養牠並取名Lubee，今（6）日曹格疑似被Lubee咬傷，IG更曬出驚悚血腥照，網友看到都很擔心他的狀況。

曹格今年1月12日在臉書發文斥責肇事逃逸的人，他在陽明山上看到一隻被撞倒在路中央的小黃狗，立刻把狗送醫急救，獸醫透露牠有氣胸而脊椎全部斷掉，一度有急性猝死的可能，在經過1個多月治療才逐漸康復；最後小黃狗確定癱瘓，曹格也決定收養並取名Lubee，他也不時會在IG曬出Lubee的照片。

今日稍早曹格在IG上傳一張驚悚血腥照，畫面左上角看到Lubee趴在墊子上，地板上和墊子都濺滿鮮血，看起來非常可怕，曹格只留下簡單一句話，「Lubee咬我了」；沒想到曹格好心收養癱瘓的Lubee，過了數個月他卻突然遭到攻擊。

有不少網友一看到就叮嚀曹格紀得去打破傷風，也有飼主透露，癱瘓的狗會因為脊椎痛咬人，「狗太痛性情會大變」；據《ETtoday星光雲》報導，曹格經紀人表示，疑似是助理替Lubee鋪尿布墊時驚嚇到牠，牠就咬助理，曹格見狀就擋在前面並蹲下安撫，「Lubee可能真的太緊張就咬傷他了」，也補充曹格傷口已消毒包紮，吃完藥後已先休息。