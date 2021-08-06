戀愛最令人嚮往的是彼此剛認識時，互猜心意的過程，可是有些人偏偏只喜歡曖昧，不想與別人確立關係，《網易》運勢專欄就點名4大生肖將曖昧與愛情分得很清楚，一旦愛上就會做到忠誠專一。

生肖狗：

屬狗的人對待感情忠貞不渝，既然愛上了就會真心去愛，他們也不屑與異性搞曖昧，甚至對這樣的行徑相當反感，因為對他們而言，愛與不愛是一件單純的事情。

生肖兔：

屬兔的人個性敏感、防備心高，即便有心儀的對象也不會冒然示愛，但也不會輕易放手。愛情中，屬兔者對待感情十分專一，只要戀愛了就會抱著對感情負責任的心態走下去，不會因為困難而退縮，會努力守護到最後。

生肖蛇：

屬蛇的人對待感情認真執著，雖然不會輕易愛上某人，但是只要愛上對方就不會多看別人一眼，更不會隨意搞曖昧，忠誠的他們絕對不允許自己做出任何背叛戀人的事。

生肖羊：

屬羊的人在單身的時候會比較花心，但是一旦戀愛後會變得忠誠專一，不再與其他異性有任何曖昧行為，並且一一排除任何有可能破壞彼此感情的變因，心甘情願走進專屬於彼此的情網中。