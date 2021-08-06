《獵魔士》曾居Netflix史上觀看數最高的節目。（Netflix提供）

動畫影集《獵魔士：狼之惡夢》為年底登場的《獵魔士》第2季暖身。（Netflix提供）

由亨利卡維爾（Henry Cavill）所主演的人氣影集《獵魔士》年底迎來第2季，在本月23日率先推出有前傳性質的動畫影集《獵魔士：狼之惡夢》，揭開他所飾演的傑洛特與傳奇導師維瑟米爾的故事。該系列製作人勞倫施密特希斯里希（Lauren Schmidt Hissrich）日前受訪，以「充滿驚爆點、墮落感和史詩一般」形容動畫，精彩程度不亞於真人影集。

《獵魔士》自開播以來，曾居Netflix史上觀看數最高的節目，該做改編自波蘭作家安傑薩普科夫斯基（Andrzej Sapkowski）的暢銷系列小說，且自 2007 年故事被改編成電玩遊戲《巫師》後，更是讓《獵魔士》的奇幻世界風靡全球。這回製作動畫，勞倫的好夥伴亨利卡維爾自然也參與其中，「在籌備時我們有很多討論，事實上他很早就讀了劇本，拿來當作他準備第二季演出的預習功課。」

談起該作時常被拿來和另一奇幻史詩大作《冰與火之歌：權力遊戲》相比，甚至有粉絲點出與日本動畫《鬼滅之刃》有類似概念，勞倫則說道：「我沒看過《鬼滅之刃》，不過的確有許多這樣的聲音出現。事實上，之前在每個記者會上，我最常被問就是『《獵魔士》是下個《冰與火之歌》』這類的問題了。所以這次我也覺得很幸運被拿來和《鬼滅之刃》比較，因為這部動畫十分受歡迎，也極度成功。」

動畫影集《獵魔士：狼之惡夢》以傑洛特導師「維瑟米爾」的過去為主軸。他為了脫離貧困，而踏上透過斬妖除魔賺錢的人生。當一個神秘的新怪物開始肆虐王國時，維瑟米爾展開一場令人戰慄的冒險之旅，迫使他面對來自過去的心魔。此外，《獵魔士》第2季將在今年12月17日上架，屬於《獵魔士》宇宙的前傳迷你劇集《獵魔士：血源》（暫譯，The Witcher： Blood Origin）公開日期未定。（台北－洛杉磯連線）